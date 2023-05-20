“Гринпис” нежелателен в России
GreenPeace официально признан Генеральной Прокуратурой России нежелательной организацией. Наконец то. Весь этот псевдоэкологический мусор на подсосе у западных фондов необходимо вымести из страны.
Чем хорошо нынешние времена, так это возможность провести большую чистку все этого мусора, который накопился еще со времен Перестройки и Святых 90х.
Относительно всяких "ко-ко-ко", "это мирные экологи" и т.п.
Прошлой ночью телевидение маори показало, как изменить мир. В нем рассказывается об истории основания международной экологической группы "Гринпис" в 1971 году. Основанный на архивных материалах "Гринпис" и ретроспективных интервью с его основателями, документальный фильм создает впечатление, что организация возникла случайно из сильного антивьетнамского движения Ванкувера. В конце шестидесятых и начале семидесятых канадский город был магнитом для молодых американских эмигрантов, спасавшихся от призыва.
Случайное объединение экофрикеров с антивоенными активистами в морской акции протеста против ядерного испытания на алеутском острове Амитчитка привело их к созданию названия "Гринпис", представляющего оба лагеря.
Боб Хантер, репортер-эколог из Vancouver Sun, участвовал в этой первой акции протеста в своей журналистской роли. Когда общественный резонанс, вызванный этим первым протестом, привел к закрытию ядерного полигона в Амичке, он уволился с работы в газете, чтобы возглавить кампанию "Гринпис спасет китов". Его гений заключался в создании медиа-“бомб разума” с захватывающими кадрами, которые мгновенно приковывали внимание общественности.
В документальном фильме воспроизводятся оригинальные кадры столкновения с советским китобойным судном у берегов Калифорнии. Это графически жестоко и кроваво и определенно не подходит для детского просмотра.
Основатели позволили экологическим группам по всему миру свободно заимствовать название "Гринпис". Что, как и в случае с большинством низовых организаций, привело к значительным проблемам роста. Хантер принял ряд непопулярных решений, не посоветовавшись с остальными членами группы. Одним из самых спорных было его решение принять предложение ЦРУ о бесплатном топливе и разведданных о местонахождении советских китобойных судов.
https://stuartbramhall.wordpress.com/2017/07/11/how-the-cia-helped-greenpeace-get-its-start/ – цинк
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Горнодобывающий магнат Клайв Палмер обвинил правительство Соединенных Штатов в финансировании экологической группы "Гринпис" через ЦРУ с целью подрыва угледобывающего сектора Австралии.
Мистер Палмер подал экстраординарный иск в связи с планом Гринпис использовать судебную систему для рассмотрения заявок на добычу угля.
Он зол на план "Гринпис" использовать юристов для срыва будущих проектов по добыче угля и утверждает, что финансирование поступает от американской экологической благотворительной организации the Rockefeller Foundation.
Он утверждает, что это финансируется ЦРУ и говорит, что это пытается нанести вред промышленности Австралии и помочь американским интересам.
https://www.abc.net.au/news/2012-03-20/palmer-says-green-groups-funded-by-cia/3901920 – цинк
"Гринпис", давай до свидания…
Любая международная организация созданная якобы под эгидой ООН и разного рода гуманитарными фондами на территории России это легальное скопище агентуры вражеских стран, структура подмены и последующего уничтожения государства и суверенитета
Только и всего. А где расследование преступной деятельности по пресечению развития России ее экономики?? Где суды и посадки??? Очищаться так очищаться а не размазывать грязь по всей тарелке и другие тайные смертельные враги почешут репу и задумаются а не смыться нам самим добровольно.