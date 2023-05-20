Что делает ЦРУ в твоём компьютере
ЦРУ с 1940-х годов использует для пропаганды кино, литературу, музыку, живопись и СМИ. Играя в популярные компьютерные игры, вы можете оказаться источниками информации для разведок Британии и США, что следует из материалов, которые обнародовал бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. Как с помощью видеоигр западные спецслужбы осуществляют слежку за гражданами, проводят разведывательные операции, пропагандируют западные ценности и вербуют агентов рассказывает Игнат Шипица.
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#ДеньТВ #компьютерныеигры
Все верно без паранои. Но пропаганду сатанистов на нашей территории к сожалению проводят усиленно и нагло даже структуры государства что в образовании, что в науке, что в медицине что особенно в экономике, что в традиционных ценностях, что в культуре, что в национальном вопросе(русофобия). Везде и во всех сферах деятельности общества под неусыпной координацией высших органов власти загаженных адептами неолиберального сатанинского глобализма.