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Новый мировой лидер IT-индустрии, или Как рождаются единороги

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Андрей Масалович, эксперт по кибербезопасности, и Валентин Каськов, IT-директор международного холдинга, обсуждают появление индийской IT-индустрии; развитие направления «софт на экспорт»; разницу психологии индусов и россиян; рост индийских единорогов; промышленный шпионаж и мир будущего (мир маленьких локальных рыночков; энергия – главная валюта будущего).


ТГ-канал «Точка сборки» — https://t.me/aurora_technology

Дзен «Точка сборки» — https://dzen.ru/assemblage_point

#АндрейМасалович #ВалентинКаськов #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ncOkGa-CHv8
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