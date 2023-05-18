Новый мировой лидер IT-индустрии, или Как рождаются единороги
Андрей Масалович, эксперт по кибербезопасности, и Валентин Каськов, IT-директор международного холдинга, обсуждают появление индийской IT-индустрии; развитие направления «софт на экспорт»; разницу психологии индусов и россиян; рост индийских единорогов; промышленный шпионаж и мир будущего (мир маленьких локальных рыночков; энергия – главная валюта будущего).
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