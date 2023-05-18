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Кустарное производство в Нижегородской губернии. Часть 1

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Источник: https://humus.livejournal.com/8984519.html
Метки: история, нижегородская губерния, промышленность, Россия, фото
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