Электромобиль от Росатома, или Победное шествие российской корпорации
Борис Марцинкевич и главный редактор портала “Атомная энергетика 2.0″ Павел Яковлев обсуждают новости атомной энергетики:
00:00 подключение к сети второго блока Белорусской АЭС;
03:00 строительство в Беларуси исследовательского реактора и исследовательские реакторы других стран;
10:25 малые реакторы;
12:12 производство электромобиля “Атом” в России и создание полной цепочки производства литий-ионных аккумуляторов;
16:38 слияния и поглощения;
19:00 ветропарки Росатома и маневренность АЭС;
20:15 производство литий-ионных аккумуляторов в Москве;
22:20 переход под управление Росатома Соликамского магниевого завода;
22:30 о запасах лития и создании нового предприятия “Полярный литий”;
29:25 санкции Евросоюза против Росатома;
35:40 новые мировые АЭС от Росатома;
36:35 реактор 4 поколения Брест ОД 300.
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