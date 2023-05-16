ЭКСКЛЮЗИВ! Полёты российских БПЛА
Проект «Время – вперёд!» посетил финал конференции «Разумные от народа», где встретились разработчики и производители российских БПЛА и компонентов. В рамках мероприятия состоялись демонстрационные полёты дронов компании «Транспорт будущего». Показываем некоторые кадры и напоминаем, что в комментариях вы можете задать вопросы представителями компании «Транспорт будущего», которая строит большой завод дронов в Самарской области. Подробнее о заводе мы рассказывали здесь: https://youtu.be/f2QEzzPkoY8
*