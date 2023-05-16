Дендрарий в степи. Документальный фильм (1987)
При сельской школе в Ростовской области создан уникальный дендрарий, где собраны различные растения. О дендрарии и его создателе – Михаиле Видюкове – трогательно рассказывают авторы этого фильма.
Донтелефильм 1987
Автор сценария – Н. Чайкин
Режиссер – Станислав Иларионов
Оператор – Станислав Иларионов
#ДендрарийВСтепи #ДокументальныйФильм #дендрарий
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