Выборы в Турции завершились
1. В Турции завершились президентские выборы.
2. Явка составила почти 89% от общего числа избирателей.
3. Начался подсчет голосов. Пока лидирует Эрдоган по итогам подсчета менее 5% голосов, но впереди еще подсчет в крупных городах, где наиболее сильны позиции оппозиции.
4. Если никто не наберет 50%+1 голос, то будет 2-й тур, но вероятность победы одного из кандидатов в 1 тур достаточно велика.
5. Не исключено, что уже завтра в Турции могут начаться какие-то протесты по поводу не устраивающих кого-то результатов.
Ночью или утром будет понятно. Будем ли мы наблюдать сидение на всех стульях сразу или дрейф Турции на Запад.
Если выбрать что важнее мир на Украине или выборы в Турции, то пожалуй перевесят выборы. Это очень важно для России и критически важно для Запада. Но Россия переживет любой вариант исхода вполне легко.