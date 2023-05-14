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Выборы в Турции завершились

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1. В Турции завершились президентские выборы.
2. Явка составила почти 89% от общего числа избирателей.
3. Начался подсчет голосов. Пока лидирует Эрдоган по итогам подсчета менее 5% голосов, но впереди еще подсчет в крупных городах, где наиболее сильны позиции оппозиции.
4. Если никто не наберет 50%+1 голос, то будет 2-й тур, но вероятность победы одного из кандидатов в 1 тур достаточно велика.
5. Не исключено, что уже завтра в Турции могут начаться какие-то протесты по поводу не устраивающих кого-то результатов.

Ночью или утром будет понятно. Будем ли мы наблюдать сидение на всех стульях сразу или дрейф Турции на Запад.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8355079.html
Метки: выборы, турция, эрдоган
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 10955 8335
    чужой только что

      Если выбрать что важнее мир на Украине или выборы в Турции, то пожалуй перевесят выборы. Это очень важно для России и критически важно для Запада. Но Россия переживет любой вариант исхода вполне легко.

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