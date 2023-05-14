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Проблемы поиска внеземного разума и НЛО над Киевом

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В поисках внеземного разума — что принес межзвездный невод. Искусственное происхождение таинственного объекта «Оумуамуа» под вопросом. Черные дыры — порталы в другие вселенные. Жизнь на Марсе, возможна ли единая экосистема с Землей. Что делают НЛО над Украиной. В гостях у Алексея Комогорцева астрофизик, доктор физико-математических наук, руководитель Научно-культурного центра SETI при Совете по астрономии РАН Александр Дмитриевич Панов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=E_SrSeyGs-s
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