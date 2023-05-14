Проблемы поиска внеземного разума и НЛО над Киевом
В поисках внеземного разума — что принес межзвездный невод. Искусственное происхождение таинственного объекта «Оумуамуа» под вопросом. Черные дыры — порталы в другие вселенные. Жизнь на Марсе, возможна ли единая экосистема с Землей. Что делают НЛО над Украиной. В гостях у Алексея Комогорцева астрофизик, доктор физико-математических наук, руководитель Научно-культурного центра SETI при Совете по астрономии РАН Александр Дмитриевич Панов.
Полная версия без цензуры и рекламы: https://nday.club/v/wrw30o-dtv
Мероприятия “День-центра” https://den-magazin.ru/utm/1473
Канал ДЕНЬ на других платформах
Уникальный архив канала “День” https://dentv.ru/den-nash/
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм https://t.me/gazeta_zavtra
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru
Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.
#ДеньТВ