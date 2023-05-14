«Каспийский ангел». Россия начала строить уникальные суда
В Астраханской области началось строительство первого универсального контейнеровоза – совершенно нового судна, какого ещё не строили никогда в истории нашей страны. Такие необходимы для развития торгового маршрута Россия – Иран – Индия, который переживает небывалый взлёт, но нуждается в срочном расширении. В чём уникальность нового судна, что ещё делается для маршрута, а также о истории нового спасения расскажем в этом выпуске после краткой сводки позитивных новостей.
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