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«Каспийский ангел». Россия начала строить уникальные суда

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В Астраханской области началось строительство первого универсального контейнеровоза – совершенно нового судна, какого ещё не строили никогда в истории нашей страны. Такие необходимы для развития торгового маршрута Россия – Иран – Индия, который переживает небывалый взлёт, но нуждается в срочном расширении. В чём уникальность нового судна, что ещё делается для маршрута, а также о истории нового спасения расскажем в этом выпуске после краткой сводки позитивных новостей.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Wu8YXz8o2gU
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