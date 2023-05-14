Бункеры “Азовстали”
Бункеры "Азовстали"
Аннотация:
Что скрывают подземелья мариупольского комбината «Азовсталь» спустя год после массированной осады? Мы спустились в бункер, куда после обстрелов не спускался еще никто, кроме саперов. Там во время боев находились и украинские военные, и мирные жители. В одном из подвалов мы увидели полностью выгоревшие помещения. Что и зачем там сжигали, и какие страшные находки нам показали? Как выглядит территория предприятия сейчас, и почему там до сих пор жутко находиться? Обо всем этом — в нашем новом фильме.
Таймкоды:
00:00 Интро
00:50 Заходим на «Азовсталь»
01:29 Готовились к войне давно
02:20 Гигантская территория завода
03:22 Огромная воронка
04:04 Подвал, где укрывались мирные, а затем пришли украинские военные
04:27 Самодельный электрический стул
05:42 Военнослужащие ВСУ переодевались в гражданскую одежду
06:48 Вся ли территория завода осмотрена?
07:04 В бункерах еще могут прятаться украинские военные
07:35 Что будет на месте «Азовстали»
07:58 Завод охраняют от мародеров
08:31 Бомбоубежище военнослужащих ВСУ
09:16 Нашли эскизы татуировок
09:48 Бункер под названием «Магазин»
11:06 Украинские военные сжигали за собой все
12:14 Мост, на котором сдавались в плен
13:14 Мирных жителей забирали силой на «Азовсталь»
14:00 Российский БТР, который прикрывал отход
14:57 Подвал, где находились основные подразделения ВСУ
16:29 В бункере люди оказывались в полной темноте
17:49 Спали на теплотрассе