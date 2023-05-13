Дмитрий Белозерцев и Федор Лисицын. Полевые укрепления времен русско-японской войны 1904-1905 гг.
Дмитрий Белозерцев и Федор Лисицын. Полевые укрепления русской армии во время русско-японской войны 1904-1905 гг.
Развитие техники, вооружений и тактики привели к тому, что на полях сражений русско-японской войны соседствовали, как прежние формы полевой фортификации -, такие как редуты, люнеты, полевые форты, волчьи ямы, так и новые — опорные пункты, пулемётные гнёзда, проволочные заграждения. Всё это привело к тому, что позиции русских войск в русско-японскую войну стали представлять собой уникальный комплекс оборонительных сооружений и укреплений, которые не встречались нигде более ни до ни после русско-японской войны.
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