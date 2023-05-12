Знакомьтесь – десятиборье! Документальный фильм (1979)
О ведущих десятиборцах страны, лидерах сборной команды Советского Союза по десятиборью: Николае Авилове, Викторе Грузенкине и Валерии Качанове.
ТО Экран 1979
Автор сценария – Евгений Богатырев
Режиссер – Александр Садковой
Оператор – Ефим Яковлев
#ЗнакомьтесьДесятиборье #ДокументальныйФильм #спорт #десятиборье
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