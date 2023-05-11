США готовится к дефолту: Америке Нужна РЕВОЛЮЦИЯ
Роберт Кеннеди-младший: Америке Нужна РЕВОЛЮЦИЯ. Геоэнергетика Инфо
Америке нужна мирная революция, которая вернёт её к ценностям, отнятым у американцев за последние 40 лет, заявил в интервью UnHerd племянник бывшего президента США Роберт Кеннеди, объявивший недавно о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах 2024 года. При этом события на Украине он назвал конфликтом Соединённых Штатов против России, проводимым ради геополитических целей американских неоконсерваторов.
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