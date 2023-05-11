Шольц vs. индийская диаспора, потолок Байдена, Стивен Сигал vs блоггеры, налоговая упрощенка богатых
Шольц как правитель Европы, выходцы из Индии как глобальные медиаторы, Конституционный кризис Байдена и политики меньшинств, МВФ и проблемы инвестиционных и пенсионных фондов, Стивен Сигал как пример охоты налоговой на российских блогеров, налоговая упрощенка трат и развлечений богатых, доплаты за продолжительный брак и налог на бездетность.
Анализ главных новостей экономики с доктором экономических наук Сергеем Ануреевым. Ведущая – Дария Павлова.
1:21 Ослабление санкций США в отношении России и Венесуэлы. Что стоит за этим решением?
5:19 Творческий кризис ЕС: проблемы свежего проекта новых антироссийских санкций Евросоюза;
11:10 Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал отменить единогласие при принятии решений в ЕС;
13:37 Срочное назначение нового главы Всемирного Банка, которым стал выходец из Индии – почему на это стоит обратить внимание?
21:01 Наступит ли в США конституционный кризис из-за продолжающего расто потолка госдолга?
29:20 Кризис инвестиционных и пенсионных фондов и страховых компаний по всему миру;
36:10 Тренировка банкротства: что сейчас происходит с банками в США?
43:02 «Охота на блогеров»: реальные причины налоговых претензий;
51:25 Резкий профицит бюджета Москвы: что это говорит о федеральном бюджете?
57:32 Выплаты за продолжительный брак и налог на бездетность – нужно ли это стране сейчас?
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