Хроники газовой войны: газ рухнул – Кризис закончился?
Газовый кризис закончился? Газ в Европе стремительно дешевеет. Геоэнергетика Инфо
Биржевые цены на газ опустились до минимальных значений за последние 17 месяцев. За тысячу кубометров сейчас дают меньше 410 долларов. Снижению цен способствуют относительно теплая погода, усилия по сокращению потребления энергии и значительный приток сжиженного природного газа в Европу из США и Катара. Действительно, в отопительный сезон в Европе стоимость энергоносителей традиционно зависит от погоды. Это один из ключевых факторов потребления природного газа
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