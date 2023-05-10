Главная » Видео, Наука, Политика, Экономика

Хроники газовой войны: газ рухнул – Кризис закончился?

22 0

Газовый кризис закончился? Газ в Европе стремительно дешевеет. Геоэнергетика Инфо
Биржевые цены на газ опустились до минимальных значений за последние 17 месяцев. За тысячу кубометров сейчас дают меньше 410 долларов. Снижению цен способствуют относительно теплая погода, усилия по сокращению потребления энергии и значительный приток сжиженного природного газа в Европу из США и Катара. Действительно, в отопительный сезон в Европе стоимость энергоносителей традиционно зависит от погоды. Это один из ключевых факторов потребления природного газа
—————————————————————————————————————————
Наш телеграм: https://t.me/geonrgru
Станьте спонсором канала CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 4274 3200 6731 4487 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
—————————————————————————————————————————
VK ► https://vk.com/geonrgru
ЯНДЕКС.ДЗЕН ► https://zen.yandex.ru/geonrgru
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
—————————————————————————————————————————
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinpro maxim@radaykin.ru

Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!

#новости #газ #политика #энергетическийкризис #европа #сша #газ #нефть #марцинкевич
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FL0fiO14Kwc
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Как развивалась энергетическая война
Европа должна понимать, что поддержка санкций США может обернуться «газовым голодом»
Газовая битва за Азию: «каспийский гамбит»
Новости Украины и Новороссии 14 февраля 2017
Хроника 1905 года

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru