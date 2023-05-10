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Россия выходит из ДОВСЕ

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Относительно подготовки выхода из ДОВСЕ.
Это скорее юридические формальности. Договор уже давно не выполнялся обеими сторонами и в фактическом смысле давно мертв, не имея шансов на продление, как и все прочие договоры по безопасности. Россия приостановила в нем участие еще в 2007 году.

Новые договора такого рода будут заключены после войны на Украине и прочих войн в рамках изменения миропорядка, фиксируя произошедшие изменения на бумаге. Сейчас это пустые бумажки оторванные от реальности.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8346689.html
Метки: Вооружения, дипломатия, Запад, Россия
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 6466 4904
    Игорь 26 мин. назад

      Во нормально, расторгают последний договор о безопасности. Пять просмотров. Это не тренд больше. А начиная с Брежнева нам пели – не договоримся непременно бросют бонбу, умрем в гонке ружений. Теперь бросай не хочу, гони куда хочешь, и все норм никто не загнался пока и не собирается сильно гнать.

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