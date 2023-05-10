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Россия отменила визовый режим с Грузией

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Путин отменил визы с Грузией и разрешил туда летать самолетом.
Нейтральная позиция Грузии, несмотря на истерики грузинского президента и местных русофобов, не осталось не замеченной.

Закрытые консультации на этот счет шли уже достаточно давно.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8346420.html
Метки: грузия, кавказ, Россия
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 29420 24950
    марина три часа назад

      подумалось -а ведь Эрдогаша будет недоволен ,теперь в Батуми поедут ,а не Шармашейх-просто их хлеб и вино и не надо непропадающего никогда швед .стола в турции..
      и презик их и по совместительству гражданка франции тоже против:
      “Упразднение Россией визового режима для грузинских граждан на фоне ситуации на Украине является «неприемлемым», заявила президент республики Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
      п.с. а кто ж За””-Иванишвили??-когда то владел пакетом Липецкого ГОК,а потом продал Лисину ,тоже еврэй

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