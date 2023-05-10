Россия отменила визовый режим с Грузией
Путин отменил визы с Грузией и разрешил туда летать самолетом.
Нейтральная позиция Грузии, несмотря на истерики грузинского президента и местных русофобов, не осталось не замеченной.
Закрытые консультации на этот счет шли уже достаточно давно.
подумалось -а ведь Эрдогаша будет недоволен ,теперь в Батуми поедут ,а не Шармашейх-просто их хлеб и вино и не надо непропадающего никогда швед .стола в турции..
и презик их и по совместительству гражданка франции тоже против:
“Упразднение Россией визового режима для грузинских граждан на фоне ситуации на Украине является «неприемлемым», заявила президент республики Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
п.с. а кто ж За””-Иванишвили??-когда то владел пакетом Липецкого ГОК,а потом продал Лисину ,тоже еврэй