Мультик – ДЕЛАЙ КАЖДОЕ ДЕЛО С ДУШОЙ!! Мультфильм – Пища Жизни
Мультфильм сделан силами волонтеров благотворительной организации «Пища Жизни» и служит для поднятия настроения детям и взрослым, ищущим добро в этом мире, а также для вдохновения волонтеров любых направлений, а также для ищущих понимания тонкой сущности человека.
Сайт и реквизиты для пожертвований: ffl.ru
Многие из нас мечтают, чтобы их близкие изменились в лучшую сторону. Но тот, кто пытался менять себя, свои привычки, знает, насколько тяжело это сделать. Себя тяжело изменить, как же мы можем повлиять на другого?! Оказывается, это можно сделать через пищу…
Мультфильм “Пища жизни”.
“Папа – на красителях, мама – на консервантах”.
Семья Бубликовых берет кредит в банке на открытие собственного кафе. Предприниматели ищут легкие “рецепты богатства”. Но пища, приготовленная ради материальной выгоды, не приносит ни пользы, ни удовольствия…
Что именно делает человека “банкротом”, и что человек должен осознать для достижения “истинного процветания”, – рецепт содержится в старой повареной книге деда Бубликова: “Пища жизни”.
Готовы его узнать? – Приятного аппетита!
Добрые мультики для детей могут изменить мир к лучшему, и если ты читаешь это, распространи это видео!
Мультфильм про добро и доброту, про пользу вложения добра в пищу жизни, которой вы будете кормить своих близких. Мультфильмы и мультики должны воспитывать человека лучшей его версией. Это конечно не мультфильм фиксики ,но то же интересно)
Вместе мы сила друзья!
Спасибо если прочитали и всех вам благ.
Это был видео мульт выпуск : Мультик – ДЕЛАЙ КАЖДОЕ ДЕЛО С ДУШОЙ!! Мультфильм – Пища Жизни
Удачи и до новых встреч дорогие друзья!
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