Елец. Документальный фильм (1975)
О старинном русском городе Ельце, его истории и достопримечательностях.
Впервые упоминается город в летописи 1146 года, он не раз вставал на пути захватчиков. В послевоенное время здесь были построены крупные заводы по производству гидравлических насосов и кинескопов для телевизоров. Славится Елец и своим знаменитым кружевом, которое плетется на коклюшках. Традиции плетения передаются от старых мастериц молодому поколению.
ТО Экран 1975
Автор сценария – Сергей Никоненко
Режиссер – Владимир Виноградов
Оператор – Виктор Еркин
#елец #ДокументальныйФильм #ГородаСоветскогоСоюза
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