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Будет ли новая война в Корее

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О перспективах возможной войны на Корейском полуострове.
О росте напряженности, военных усилиях сторон, общей контексте конфликта США и Китае и месте корейского конфликта в глобальном раскладе.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8330286.html
Метки: азия, гегемонизм, империализм, Китай, кндр, кнр, северная корея, США, южная корея
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