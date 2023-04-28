Главная » Видео, Наука, Политика, Экономика

Исход из доллара: «Крестовый поход» России набирает обороты

32 0

США грозит величайшее поражение: отказ от доллара набирает обороты. Геоэнергетика Инфо
Международное движение за свержение доллара США набирает обороты. Прошло порядка десяти лет с тех пор, как Россия и Китай начали предпринимать меры, нацеленные на разрушение международной репутации доллара. По словам Эндрю Морана, за последние 12 месяцев усилия Москвы и Пекина приобрели действительно глобальный масштаб. Дедолларизация ускорилась, все больше стран присоединяются к российско-китайскому крестовому походу против доллара
—————————————————————————————————————————
Политолог-американист Малек Дудаков https://t.me/malekdudakov
Наш телеграм: https://t.me/geonrgru
Станьте спонсором канала CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 4274 3200 6731 4487 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
—————————————————————————————————————————
VK ► https://vk.com/geonrgru
ЯНДЕКС.ДЗЕН ► https://zen.yandex.ru/geonrgru
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
—————————————————————————————————————————
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinpro maxim@radaykin.ru

Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!

#новости #сша #доллар #байден #россия #санкции #политика #экономика #путин
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=80ZlH5DV0Ss
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Замороженная война Вашингтона против России
Масонская закулиса США и Британии против России
Новости Украины и Новороссии 16 марта 2017
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru