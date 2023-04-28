Исход из доллара: «Крестовый поход» России набирает обороты
США грозит величайшее поражение: отказ от доллара набирает обороты. Геоэнергетика Инфо
Международное движение за свержение доллара США набирает обороты. Прошло порядка десяти лет с тех пор, как Россия и Китай начали предпринимать меры, нацеленные на разрушение международной репутации доллара. По словам Эндрю Морана, за последние 12 месяцев усилия Москвы и Пекина приобрели действительно глобальный масштаб. Дедолларизация ускорилась, все больше стран присоединяются к российско-китайскому крестовому походу против доллара
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