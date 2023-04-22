Путь домой. Возвращение соотечественников
По мере духовной и нравственной деградации Запада и усиления там антироссийской риторики всё больше наших соотечественников, проживающих за рубежом, стремятся вернуться в Россию. Герой нашего рассказа Анатолий Владимирович Бублик недавно переехал со своей семьёй из Германии в Россию и создал проект “Путь домой”, оказывающий поддержку возвращающимся в нашу страну соотечественникам. О том, какой в этом содержится мощный потенциал для России и что нужно знать желающим вернуться в страну соотечественникам – в этой нашей беседе.
12+
Ресурсы проекта «Путь Домой»:
Группа в Телеграмм: https://t.me/domojput
Сайт: www.putdomoj.ru
Ютуб: https://youtube.com/@putdomoj
Тикток: http://tiktok.com/@putdomoj
Контактный-майл: info@putdomoj.ru; anatolibublik@putdomoj.ru
Содержание видео:
1:04 Как происходит адаптация у детей, приезжающих в Россию?
1:40 Сколько людей из Германии хотят переехать в Россию?
3:24 Проект «Путь домой»
09:00 Современная ситуация в Германии (факты от очевидца).
13:20 Во время ковида людям в Европе закрыли рты горой напечатанных денег
15:23 Многие автогиганты выводят свои производства из Германии
18:00 Автоконцерн «Вольво» куплен китайцами
21:25 Под видом гуманитарной помощи беженцам в Германию завозят оружие
23:30 Сравнение з/п немца и пособия беженца
29:27 Внедрение ЛГБТ в школах. Для детей создают сказки о любви принца к королю
30:41 На каком уровне образование в Германии в настоящее время?
32:00 «Мы приняли решение о переезде в Россию 24 февраля 2022!»
34:32 Ухудшение экономической сферы в Германии.
36:00 С 2018 Германию начали накачивать оружием и увеличивать размеры военных баз
38:06 С какими проблемами сталкивается человек, желающий уехать из Германии в Россию?
42:56 США приглашают немецкий бизнес и обещают 10-25 лет без налогов, а в Германии налоги около 50%
46:32 Проект помощи переселенцам “Путь домой”.
52:10 Россия поднимается с колен и в этом ей огромную помощь могут оказать переселенцы. Просьба к бизнесменам России о трудоустройстве переселенцев из Европы
56:30 Что российское государство может сделать в помощь переселенцам?
1:03:00 Обращение к соотечественникам, проживающим за рубежом: «Не бойтесь переезжать!»
1:05:00 В Германии школьники ходят в театр 1 раз в год, а в России 1-2 раза в месяц.
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
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