Нефтяной приговор: ОПЕК заставит Европу ЭКОНОМИТЬ НЕФТЬ | Геоэнергетика Инфо
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Нефтяной приговор: ОПЕК заставит Европу ЭКОНОМИТЬ НЕФТЬ. Геоэнергетика Инфо
Страны OPEC заявили о добровольном снижении добычи нефти до конца года, что уже привело к росту мировых цен на “черное золото”. Майские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 7,12%, июньские фьючерсы на марку Brent выросли на 7,13%, составив $81,09 и $85,59 за баррель соответственно. США заявили, что считают это снижение добычи избыточным, но пока обходятся только заявлениями. Какая цена станет критичной для Запада, и будет ли объединение стран-экспортеров доводить ценник до этого уровня, смотрите в нашем новом видео! Приятного просмотра!
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