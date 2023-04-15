“Веерных” рассылок повесток не будет
Генштаб ВС РФ решил поставить точку в спорах о том, будут ли веерные рассылки повесток через Госуслуги.
– Весенняя призывная кампания в РФ проходит планово и завершится 15 июля;
– Повестки получили 52 тыс. граждан, более 50 тыс. прибыли в комиссариаты, 21 тыс. признаны годными к службе;
– Первые отправки призывников в пункты дислокации на территории РФ в рамках весенней кампании начнутся 20 апреля;
– «Веерные» рассылки электронных повесток гражданам призывного возраста осуществляться не будут;
– О постановке на воинский учет и изменении каких-либо сведений граждан можно будет узнать через «Госуслуги»;
– Приходить в военкоматы для постановки на воинский учет, оформления отсрочек и решения других вопросов больше не требуется.
https://t.me/opersvodki/14191 – цинк
Закон о реформе мобилизационной системы давеча был подписан Путиным.