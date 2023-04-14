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«Призрак Эпштейна» бродит по Нью-Йорку, рост госдолга США и профицит бюджета РФ

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0:51 Санкции против “Мегафон” и “Металлинвест”: причём здесь безопасность персональных данных россиян?
12:14 Один из крупнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs предсказал США худший сезон отчётности со времён пандемии: что происходит с финансовой системой после мартовского банкопада?
19:22 Главу крупнейшего американского банка JP Morgan Chase Джейми Даймона допросят под присягой в рамках расследования связей банка с Эпштейном: скрытые причины, от которых отводят публику этим скандалом;
36:19 Российские банки привели отчётность за пошлый год. Как использовать громадную прибыль “Сбербанка” на государственные нужды, какая главная проблема ВТБ и почему стоит обратить внимние на российский “Райффайзенбанк”?
43:13 Удвоение государственного долга США за 10 лет: что происходит с американским бюджетом?
53:09 За первую неделю апреля резко сократился дефицит федерального бюджета России с 4 до 2,4 трнл руб. – в чём причина, и стоит ли ожидать дальнейшего роста российской экономики.

Анализ главных новостей экономики с доктором экономических наук Сергеем Ануреевым. Ведущая – Дария Павлова.

Научно-просветительская конференция “Русский мир против глобального рейха” https://den-magazin.ru/russkiy-mir-protiv-globalnogo-reyha

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dXGLXC_8jVo
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