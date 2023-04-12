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“Вклочья”

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Прогноз развития самых больших мировых экономик на 2024-й год от Всемирного банка и МВФ.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8286505.html
Метки: всемирный банк, инфографика, МВФ, Россия, экономика
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