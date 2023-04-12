Страна развивается, а министерства об этом не знают
Борис Марцинкевич и профессор МЭИ Евгений Гашо обсуждают итоги года и задачи, над которыми предстоит работать всей энергетической отрасли. Энергетическая безопасность, энергетически устойчивое развитие, надежное энергоснабжение удаленных поселений – в фокусе внимания экспертов.
00:00 Итоги первого года работы Экспертного совета ФПСР «Аврора»
05:15 «Страна развивается, а министерства об этом не знают»
08:00 Энергоемкость ВВП и программы энергосбережения
14:35 Электровооруженность экономики низкая
16:15 Энергоэффективность и надежность крупных городов
19:58 Топливно-энергетический баланс
27:50 О пеллетах
34:00 О Единой энергетической системе России и Системном операторе
42:58 «Зеленый киловатт», Ассоциация малой энергетики и «Физика тела»
48:30 Развитие регионов на основе малой энергетики
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#БорисМарцинкевич #ЕвгенийГашо #ТочкаСборки
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российских активах: https://vz.ru/economy/2023/4/12/1207084.html