Особенности международной торговли в период виртуального капитализма
Особенности международной торговли в период виртуального капитализма
Забавно: в последнее время либералы все чаще начинают понимать, что их либеральное время подходит к концу, и что "западная гегемония" клонится к закату – и отчаянно пытаются доказать обратное. Например, в том плане, что постоянно пишут о том, что "Китай не поддержал Россию в СВО" (это как? не послал войска), а наоборот, находится напрямую на стороне Запада, не желая терять те выгоды, которые это нахождение ему дает.
В качестве доказательства этого обычно приводят "объем торговли" КНР с США (760 млрд.$) и ЕС (847 млрд.$)- и в качестве контрпримера, объем взаимоотношений с Россией (190 млрд.$) – с "очевидным выводом": разве могут китайцы бросить эти объемыs ради суммы в несколько раз меньшей. Но так ли это очевидно? Разумеется, нет. В том смысле, что, конечно, для либерала – то есть, человека с "денежным" уровнем мышления – эти фантастические цифры ценны сами по себе. (Для него чем больше "долларов" – тем лучше.) Но для тех, кто мыслит рационально, дело обстоит совершенно по иному.
Поскольку он понимает, что важны не "миллиарды" – а та польза, которую они приносят. И что, например, те средства, которые ты можешь свободно тратить на свои нужды – те, которые, например, "заморожены" кем-то, "стоят" совершенно по разному. (Недаром т.н. "плохие долги" продают за ничтожную долю от "номинала".) Так и тут: да, на первый взгляд, "китайско-западные взаимоотношения" огромны. Но только на первый. Потому, что в реальности оказывается, что с теми же Штатами Китай имеет … огромный торговый профицит: экспортировал он туда товаров на 567 млрд. $, а закупил американской продукции лишь на 408 миллиарда. С Европой ситуация еще хуже: китайский экспорт туда составил 562 млрд. $, а импорт оттуда – 285,4 млрд.$.
Конечно, наши "записные экономисты" ту любят заводить известную песню о том, что "профицит – это хорошо" и все такое. Но что это означает в переводе с "экономистского" на человеческий? А означает это то, что реально Китай отправил в Штаты товаров на 159 миллиарда … бесплатно. А в Европу – аж на 277 миллиарда "просто так". Точнее: за пресловутые "ценные бумаги". Которые могут иметь от 2 до 5 % доходности (для долгосрочных, которые, собственно, и активно "впендюриваются" держателям) – но последнее есть уже критический случай. (В том смысле, что, например, если те же американские "трежарис" будут давать держателям 5% "годовых", то американская экономика просто рухнет.) А уж о том, чтобы полностью погаситься… ну, этот момент даже многими экономистами признается фантастическим.
Проще говоря, "китайско-западная торговля" представляет из себя прямое "спонсирование" Китаем западных экономик. В результате которого европейцы и американцы получают себе совершенно осязаемые и применяемые китайские товары. А вот китайцы… ну, разве что пресловутый "повод для гордости". (Дескать, вот какие мы развитые: всю Америку и Европу кормим.) Впрочем, еще лет десять назад даже такая торговля имела определенный смысл: дело в том, что в указанной массе покупаемых товаров находились и реально жизненно-необходимые для КНР, вроде магистральных самолетов и различного технологического оборудования. (И вообще, технологий.)
То есть, в пресловутых "западно-китайских торговых связях" изначально господствовал принцип "торговли в нагрузку": для того, чтобы купить жизненно нужную для себя турбину (например), Китай был вынужден покупать различный "европейский ширпотреб" (произведенный в том же Китае, но с наклеенными "фирменными ярлычками и в разы дороже), а так же пресловутые ценные бумаги. Но сейчас ситуация изменилась. Например, в том, что указанные "жизненно-важные товары" – вроде самолетов, турбин и микропроцессоров – КНР начала активно производить сама. Или в том, что "свободная продажа" многих реально ценных вещей стала просто невозможно: "торговые войны", санкции (да, для Китая они так же есть) и все такое.
Поэтому все большая часть "торгового профицита" становится даже не переплатой в разы при неэквивалентном обмене, а просто "мусоров". Просто "подарками для европейцев и американцев" за "просто так". (Нет, разумеется, можно эти самые поганые доллары использовать при торговле с другими странами. Но, во-первых, потребителей для такого фантастического количества "бабок" – 436 млрд. долларов – просто нет. А, во-вторых, эти страны так же или имеют уже положительный профицит – вроде России или Саудовской Аравии. Или же также живут за счет "китайских" – или иных – "подарков".
Но почему же тогда существует подобная "торговля"? То есть – зачем Китай "спонсирует" те страны, что так гордо именуют себя "развитыми". (По 620 "баксов" на каждого (!) европейца, включая бомжей и миллиардеров.) А происходит это, во-первых, потому же, почему до самого последнего времени существовала "профицитная" российско-европейская торговля. (Пока ЕС своими волевыми решениями не уничтожил ее.) То есть, китайские "экономические субъекты" – имеются в виду "частные экономические субъекты" – реально видят своей целью вывод денег из страны для того, чтобы приобретать для себя "платцдарм в цивилизованном мире". (В этом плане между "ихними", китайскими бизнесменами и бизнесменами российскими особой разницы нет.) Ну, а во-вторых, "просто взять – и закрыть эту возможность" (возможность продавать товары за "пустые бумажки") китайское руководство не имеет. Просто потому, что это вызовет серьезные проблемы с указанным "китайским бизнесом".
Поэтому оно – это руководство – смотрит на данный момент, как на серьезную, но не устранимую "так быстро", неприятность. Ну да: конечно, лучше было бы обменивать свои товары на что-то полезное, но где это полезное найдешь? У России, Саудовской Аравии и т.д.? Да, там можно, но данные рынки слишком малы: ну, не переварит российский и саудовский рынок то астрономическое количество, например, кроссовок, производимых китайскими фирмами. (КНР экспортирует 10 млрд. пар обуви в год – по 70 пар на каждого, например, россиянина. Саудитов же еще меньше.) Да и закупить на эту сумму нефти так же проблематично: ее столько не добывают физически.
Поэтому резкое сокращение того же "европейского товарообмена" неизбежно приведет к массовому разорению китайских производителей – со всеми вытекающими последствиями, вроде массовой же безработицы. И это было бы хуже, нежели "простое" кредитование этих производителей с надеждой в будущем за некое "обозримое время" переплавить все это на что-то реально "национально полезное". Собственно, именно эта задача – переориентация экономики с экспорта на удовлетворение внутренних рынков – и является главной задачей "режима Си". И она сейчас достаточно успешно реализуется: все эти скоростные железные дороги, все эти города в пустынях и массовое высаживание лесов – настолько массовое, что вызывает протест "европейских экологов" (!!!!) – строительство электростанций, развитие науки и современных технологий на самом деле, помимо всего прочего, позволяют "оттягивать людей" из производства "экспортных товаров".
Но понятно, что путь этот непрост и достаточно долог. (В том смысле, что пресловутые "прибрежные мегаполисы" – с их многочисленными предприятиями, складами и офисами, ориентированными на "внешний рынок" – слишком сильно развились за последние сорок лет, и просто взять – и сократить их не получается.) Поэтому приходится сжимать зубы, и постепенно, осторожно, шаг за шагом "снижать обороты". Поэтому "торговля" – да, именно так, в кавычках, поскольку какая это торговля, это, еще раз, просто кормление западных паразитов – продолжается. А поскольку управляемость т.н. "рыночной компоненты" китайского общества крайне мала – это огромный слой Хаоса, который, слава Богу, удается сдерживать – то она может даже расти. (Ну да, см. сказанное выше: китайские бизнесмены ведь так же желают виллы и яхты, как и российские – и разница только в государстве.) Но лучше Китаю от этого не становится.
Ну, а отсюда уже нетрудно понять то, что, во-первых, никакой особой пользы эти "западно-китайские отношения" не обладают, и поэтому на политику они не влияют. (Еще раз: руководство КНР вот уже лет десять проводит политику "аккуратного медленного развода" – сиречь, переориентацию на внутренний рынок и на рынок других государств Третьего Мира – и вопрос только в том, чтобы не было резких движений.) А во-вторых, прекращение этого положения не просто вероятно – а стопроцентно вероятно. Потому, что в последнее десятилетий тренд один: увеличение "китайского профицита", т.е., Штаты и Европа дают все меньше и меньше "полезного", а вот потребляют все больше и больше. (Показатель растет с 2003 (!) года.) И что с этим делать – непонятно. (На самом деле – ничего. Потому, что никакие "вложения денег в западную экономику" уже невозможны: все понимают, что эти вложения будут конфискованы одним нажатием кнопки.)
P.S. А вот с РФ ситуация обратная. В том смысле, что тут профицит у нас! (38 млрд. долларов) То есть, Россия поставляет Китаю товаров больше, чем Китай России. Разумеется, для КНР эта ситуация более, чем выгодная – со всеми вытекающими последствиями. Но вот для самой России данный момент выглядит более, чем странно. Впрочем российские магазины прямо завалены китайскими товарами, и принять больше местный рынок их, судя по всему, не может. А "просто так взять, и закупить промышленное оборудование" невозможно.
Впрочем, возможно, есть какие-то иные "стороны" данной ситуации, не попадающие в статистику. (Скажем, серый импорт?)
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Бедные СИ и Путин -как им тяжело -их держат за хвост ,привыкшие жить красиво и богато кланы и банкиры ..А они так хотят сбросить это иго и помочь “народу” и стране..
Вчера банкир Костин (из пула друзей ВВП) разразился статьей 6″ Ой,а нас обманули ,ненавидят и обложили санкциями .И главное вау ;”А нас либералов за что наказали”Нужно что то делать ,как то переориентировать экономику.Путин говорит ,что надо делать что то ,иначе загибается автомобилестроение там ,станкостроение .Нужна новая модель производства ,экономики ..Может уже эту модель рисуют дельцы типа Суркова ,Клишаса ,Хинштейна ..и предьявят ,как спасение??Что предложил Костин:«Во-первых, оперативное строительство новых логистических коридоров и транспортной инфраструктуры, прежде всего железнодорожной и портовой, на Восток и Юг…
Во-вторых, перезапуск целых отраслей промышленности на базе активного внедрения инновационных решений и импортозамещение высоких технологий.
В-третьих, укрепление обороноспособности нашей страны за счет развития сферы ВПК и успешная интеграция новых регионов”.
второй и третий пункт понятен..А первый ?-куда это они собрались?7-да куда их гонят акулы Сити -на Восток со своим ресурсами -делать новуюглобальную Пирамиду..
И где собираются искать на это Деньги??
“Профицит баланса торговли товарами России (превышение экспорта над импортом) по итогам 2022 года, по данным Банка России, составил рекордную за всю историю государства сумму в 308 млрд долл. Для сравнения отмечу, что в 2021 году этот показатель равнялся 190,3 млрд долл., а в 2020 году — 93,4 млрд долл.
Полученная в прошлом году чистая валютная выручка от внешней торговли товарами (прежде всего, от экспорта углеводородов) эквивалентна 75% федеральных бюджетных расходов в прошлом году. Можно было за такие деньги запустить новую индустриализацию и построить сотни новых предприятий.
Какова же судьба чистой валютной выручки за прошлый год? По данным Банка России, иностранным инвесторам (нерезидентам) было выплачено дивидендов и процентов на сумму 76,4 млрд долл. А сумма, равная 226,8 млрд долл., в платежном балансе скромно обозначена как «чистое кредитование остального мира». Итак, в условиях противостояния с коллективным Западом Россия укрепляла не свою экономику, а экономику «остального мира». Если более подробно изучать статистику, то за вывеской «остального мира» скрывается все тот же «коллективный Запад».
П.С. но Костин этих денег не видит.Он видит другие деньги:перезапуск приватизации; более смелое использование на цели развития финансовых резервов и государственного долга; перераспределение бюджетных средств в пользу трех вышеперечисленных приоритетов».
А Глазьев со своим кланом ,отжатый от принятия решений видит их в другом -усилении госсектора ,печатании новых денег..
п.с.кто же победит??как поделят деньги кланы..?А нам все равно -кроме з/п небольшой и цифрового контроля и не дай бог цифрорубля (питание и одежда )-те же аля ваучеры,нам не видать,Ибо не участники их пищевой цепочки ,мы просто их пища ,как они пища более глобальных сил паразитов..
п.п.с Не верю,ни на йоту никому ,спасение утопающих ….спасайтесь,но помните -родина всегда одна..