Артёмовск. “Фортеця”
Артёмовск. "Фортеця"
«Зеленский назвал Бахмут «фортецею» – то есть, крепостью. Ну что ж, на эту крепость у нас найдется жало, чтобы ее сковырнуть», – месяц назад сказал нам в интервью командир одного из штурмовых взводов.
Позади него в руинах тлел пригород Артемовска Опытное, за который отчаянно билась украинская армия. Его подразделению далее предстояло штурмовать частный сектор на юге города. Каждый дом имел свой погреб или подвал, и пробираясь по «частнику», словно по лабиринту, малые группы «музыкантов» с тяжелыми боями приближались к высотной застройке центра Артемовска.
Теперь, спустя месяц, мы вновь увиделись с этим человеком в центре. Вокруг ни одного целого здания, внутри пахнет гарью и тленом, а проходя мимо центральной площади попадаешь в «сети» проволоки от противотанковых ракет.
«Обратите внимание на эту постройку – она еще дореволюционная… А вот эту гостиницу нам пришлось буквально «выжечь» со всех их личным составом… Сейчас покажу их сгоревшую БМП – минометчики долго за ней охотились, но в итоге подловили…», – мы приближаемся к зданию взорванной при отступлении ВСУ администрации Артемовска.
Над руинами развиваются российский флаг и знамя «Вагнера». Командир на миг застывает, словно отдает честь всем бойцам, кто не дошел до этой площади.
«Ну вот мы и сковырнули эту крепость. После центра противник окончательно сломался. Но знаете, ребята, что я вам хочу сказать. Ожидали мы в этих высотках сопротивления, как на окраинах. Но грамотно выстроенной обороны я здесь не вижу. Не зря эти бои окрестили «бахмутской мясорубкой». Все у противника строилось и строится на том, что командование просто загоняло на убой для удержания этих кварталов новые и новые подразделения. Людей они не жалеют, а могли бы при другом подходе», – взводный ведет нас к единственному ДОТу на площади, в котором нет ни одной гильзы. Он объясняет, что таких укреплений здесь должно было быть гораздо больше.
Развязка по нашему ощущениям близка. "Вагнер" добьет эту "крепость". Теперь все ожидают контрнаступления ВСУ. Судя по "бахмутской мясорубке", бойня эта будет в разы страшнее. Киев пойдёт ва-банк.
С.Шилов
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