АНДРЕЙ БЕЗРУКОВ о новом мировом порядке, союзе Китая и России, олигархах, крахе Америки и доллара
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В гостях Андрей Олегович Безруков – разведчик-нелегал, полковник СВР в отставке, профессор МГИМО. Обсуждаем процесс изменения мирового порядка и риски обрушения американского доллара как резервной валюты. Повлияет ли на это оформляющийся союз Китая и России? Когда настанет кирдык Америке? Ждать ли раскулачивания российских олигархов?
Таймкоды:
00:00 Лучшие моменты: от «имперцев» до «разводил» 90-х
00:24 Андрей Безруков в гостях Metametrica
01:08 Разведчиков бывших не бывает: жизнь «после»
01:42 «Горячая» война между Россией и США возможна, НО
05:13 «Никто никому больше не верит»
08:13 Skillbox – хорошая возможность для заработка в сфере IT
09:55 Мир делится на Запад и всех остальных: «миллиард против семи»
15:49 Необходимость введения санкций – признак слабости США
18:55 У разных стран разные позиции. Есть и на Востоке «крикуны»
24:21 США каждые 100 лет проходят кризис внутренней перестройки
32:43 2023 = 1915?
34:06 Неолиберализм, государственный капитализм и феодализм: где Россия?
39:44 Капитал должен стать отечественным
44:23 Жизнь советского человека на Западе: инновационный бизнес Безрукова
48:58 «В Штатах никто не кичится деньгами»
53:15 Нет перманентных союзов, есть интересы. России и Китаю вместе комфортно
58:03 Лучше дружить с теми, с кем нет границ. Проблем меньше!
1:02:34 За политической независимостью не обязательно следует экономическая
1:06:37 На Востоке всегда уважали силу, мы – Восток
1:07:33 Diversity, разнообразие и толерантность – вынужденная мера на Западе
1:10:16 Грядёт ли новая гражданская война в США?
1:13:42 В Америке будут другие «леваки»
1:15:49 Без идеологии человек жить не может
1:21:38 «Два года прикладной математики убили мое желание заниматься математикой»
1:23:01 Финальный БЛИЦ
1:26:16 Профессор Безруков поставил Метаметрике зачёт
1:27:02 Титры
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Лекции Андрея Безрукова
Украинский кризис https://www.youtube.com/watch?v=mXeEHAWUVGo
Геополитика-2035 https://www.youtube.com/watch?v=TxDS5itmKuA&t=2583s
Системный кризис и новые правила игры https://www.youtube.com/watch?v=ba-uFrddFew
Никита Данюк:
ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita
Виктория Федосова:
Telegram – https://t.me/viclecticas
ВКонтакте – https://vk.com/id17923348
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