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Разум против варварства: Лион Фейхтвангер | Владимир Соловейчик

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Книжный клуб с Владимиром Соловейчиком.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=t_aGOFbD5-8
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 401 397
    Сан Саныч 18 мин. назад

      А я давным-давно забрал из макулатуры собрание сочинений Фейхтвангера. Не знаю, почему Владимир Соловейчик избегает упонимать это произведение, но самое значительное в творчесте Фейхтвангера – “Испанская баллада” (в оригинале “Еврейка из Толедо”).
      Христианские Кастилия и Арагон с одной стороны, мусульманская Андалузия с другой стороны. Между ними – евреи. Заканчивается всё трагично. Но что меня удивило: с одной и другой воюющей стороны советниками выступают еврейские мудрецы. И прекрасная Формоза.

      Возможно, российский общественный деятель Владимир Соловейчик просто предлагает нам познакомиться с творчеством немецкого писателя Лиона Фейхтвангера, а про “Испанскую балладу” читается между строк?

      У Владимира Соловейчика и Леона Фейхтвангера, безусловно, есть что-то общее во взглядах.

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