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Новый Папа

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У Италии появился новый Папа — Рим передумал продавать НПЗ «Лукойла» из-за США

Власти Италии планируют пересмотреть продажу нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего «Лукойлу». По информации Financial Times, трудности возникли, после того как Вашингтон выразил обеспокоенность этой сделкой. Штаты хотят от Рима подтверждения, что покупатель не имеет отношения к России. Заинтересованную компанию GOI Energy американцы оценивают как малоизвестный и подозрительный фонд на Кипре.

О сделке по продаже НПЗ в Сицилии стало известно в январе этого года. По неофициальным данным, она оценивается примерно в $1,5 млрд. Завод является крупнейшим в Западной Европе, обеспечивает пятую часть от мощностей Италии. Рим не стал национализировать предприятие, однако поставил своих управляющих, которые могут заблокировать любую сделку по продаже. Тем не менее «Лукойлу» удалось найти покупателя и договориться с властями страны.

Однако соглашение до сих пор не заключено, а рассмотрение деталей затягивается под предлогом оценки рисков продажи стратегического объекта. Представители Рима и Вашингтона при этом отказались от комментариев. Штаты давно используют (https://t.me/suverennews/480) страны ЕС в своих целях. Европейский суверенитет уже стал чем-то мифическим. По этой причине неудивительно, что со стратегическим для итальянской экономики активом поступят так, как нашепчут из Белого дома.

https://t.me/suverennews/1972 – цинк

На деле, Папа старый, Италию и раньше нагибали подобным образом. Просто Италия не обладает реальной военно-политической субъектностью и является зависимым от США сателлитом. Поэтому вопросы своего экономического развития Италия вынуждена согласовывать с мнением Вашингтона. Собственно в этом и заключается особенность "миропорядка основанного на американских правилах".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8280118.html
Метки: гегемонизм, италия, лукойл, нефть, рим, США
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