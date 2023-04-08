“Посейдон” на минималках
КНДР сообщила, что успешно проведено испытание подводного беспилотника способного нести ядерную боеголовку. На тестовых испытаниях северокорейский беспилотник прошел расстояние в 1000 километров по различным маршрутам, совершая различные маневры со сменой курса. После 71 часа тестовых маневров. беспилотник успешно произвел детонацию макета ядерного боезаряда.
КНДР рассматривает эти испытания как важный шаг в укреплении своего ядерного щита, который теперь становится еще более смертоносным. По сути, речь идет о северо-корейском аналоге "Посейдона" с упрощенными ТТХ.
В условиях потенциального конфликта, задачей такого дрона может быть поражение портов и военно-морских баз противника в Южной Корее и Японии. Не исключена и потенциальная возможность атаки против американской АУГ.