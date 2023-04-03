Максим Токарев. Соломонова прелюдия к Санта-Круз. Часть 3. Гибель танцующего дракона
Максим Токарев. Соломонова прелюдия к Санта-Круз. Часть 3. Гибель танцующего дракона.
После боя у острова Саво американские морпехи на Гуадалканале оказались брошенными на произвол судьбы и японцев. Чуть ранее точно так же были брошены на произвол судьбы и японские морпехи на острове. Пока морпехи двух сторон аккуратно прощупывали оборону друг друга, флоты искали в себе силы восстановить снабжение своих позиций на Гуадалканале, и вот тут вспомнили про незаконченный аэродром. Американцы топят авианосец Рюдзё.
Соломонова прелюдия к Санта-Круз. Часть 1:
https://youtu.be/bhAyGtPlIYw
Часть 2. Первый ночной бой после трагедии у Саво:
https://youtu.be/tfNqHaCUri0
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