Дозамещались! Европа снова Сокращает Потребление Газа
Дозамещались! Европа снова Сокращает Потребление Газа. Геоэнергетика Инфо
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ЕС принял решение о добровольном сокращении потребления на 15% до конца марта 2023 года. По данным Евростата, в августе-январе страны союза сэкономили 19,2%, снизив потребление на 41,5 млрд кубометров. В прошлом году, однако, несмотря на сокращение поставок из-за санкций и контрсанкций, страны Евросоюза получили еще достаточный объем российского трубопроводного газа — 63 млрд кубометров. А в этом году его объемы могут снизится еще больше. При нынешних суточных объемах экспорта — до 25 млрд кубометров.
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