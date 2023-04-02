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Как любую негативную ситуацию превратить в позитивную/ Духовный рост и духовное развитие человека

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Онлайн-семинар “Быть или не быть” https://clck.ru/33rMcw
Книга “Сила намерения” на Озоне: https://ozon.ru/t/P69qyY4
Книга “Сила намерения” на Вайлдберризе: https://clck.ru/33jfFg

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Смотрите еще больше видео:
Основные причины болезней https://youtu.be/Qub9f6676E4
Обновленная книга «Возлюби болезнь свою» https://youtu.be/JmSLq2Zk0Vg
Что такое Эго человека? https://youtu.be/g4DPYBO-8G0
Главные секреты богатства https://youtu.be/tBCw2bxmA6A
Как пережить утрату близкого человека https://youtu.be/XTbDSroWk9Y
Как работать со своим родовым деревом https://youtu.be/jZG2mFkPsH0
За что просить прощение у своих родителей? https://youtu.be/Hj5K3ele8gg

‍ Немного обо мне:
Я Синельников Валерий — доктор-психотерапевт, гомеопат, писатель, преподаватель йоги, академик Международной Славянской Академии (МСА) наук, образования, искусств и культуры, основатель Школы Здоровья и Радости и учебно-оздоровительного этнокультурного центра «Светоч».
Мои книги популярны не только в России. Они изданы на двадцати одном языке и с 1999 года пользуются неизменным спросом читателей в разных странах мира. Суммарный тираж книг более 15 млн экземпляров.
Первая книга «Возлюби болезнь свою» была издана в 1999 году и явилась результатом научной работы, которую я начал ещё, будучи студентом медицинского университета.
На этом канале я делюсь мыслями, опытом и знаниями на благо всех живых существ!
Здравия Вам!!!

#психология #причиныболезни #психотерапевт #психосоматика #силаслова #подсознание #подсознаниеможетвсе #силаподсознания #предназначение
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=K_JV0oHlnHA
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