Вулканы Камчатки. Научно-популярный фильм (1982)
О районе активной вулканической деятельности – полуострове Камчатке и работе ученых-вулканологов. В фильме запечатлено извержение вулкана Толбачик.
#НаучноПопулярныйФильм
Дальневосточная ст. кинохроники. По заказу Гостелерадио СССР, 1982
Автор сценария – Т. Гваришвили
Режиссер – Г. Лысяков
Оператор – Сергей Верченко
Оператор – С. Караваев
Оператор – Г. Лысяков
#гостелерадиофонд #вулканы #камчатка
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