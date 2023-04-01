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Вулканы Камчатки. Научно-популярный фильм (1982)

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О районе активной вулканической деятельности – полуострове Камчатке и работе ученых-вулканологов. В фильме запечатлено извержение вулкана Толбачик.

#НаучноПопулярныйФильм
Дальневосточная ст. кинохроники. По заказу Гостелерадио СССР, 1982

Автор сценария – Т. Гваришвили
Режиссер – Г. Лысяков
Оператор – Сергей Верченко
Оператор – С. Караваев
Оператор – Г. Лысяков

#гостелерадиофонд #вулканы #камчатка

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xmTdRgGwdNc
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