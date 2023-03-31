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Он продал квартиру, чтобы снимать кино | Бездомный с киноаппаратом

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Документальная комедия о бездомном режиссере Игоре Коновалове, который продал свою московскую квартиру 7 лет назад. Большую часть вырученных денег он потратил на съёмки фильмов, но прогорел и стал бездомным. Теперь Игорь ночует в автобусе, кормится на бесплатных раздачах еды и всячески пытается выжить в большом городе. Но снимать кино не прекращает: несмотря на обстоятельства, он всё время ищет способы заниматься любимым делом.

Авторы фильма: Влад Баханович, Максим Лукьянец

ВК: https://vk.com/kollektiv_doc

ТГ: https://t.me/kollektiv_doc

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BW1ZNppJcCU
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