Он продал квартиру, чтобы снимать кино | Бездомный с киноаппаратом
Документальная комедия о бездомном режиссере Игоре Коновалове, который продал свою московскую квартиру 7 лет назад. Большую часть вырученных денег он потратил на съёмки фильмов, но прогорел и стал бездомным. Теперь Игорь ночует в автобусе, кормится на бесплатных раздачах еды и всячески пытается выжить в большом городе. Но снимать кино не прекращает: несмотря на обстоятельства, он всё время ищет способы заниматься любимым делом.
Авторы фильма: Влад Баханович, Максим Лукьянец
ВК: https://vk.com/kollektiv_doc
ТГ: https://t.me/kollektiv_doc