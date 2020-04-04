Актёр кино и театра: Современный кинематограф развращает женщин!

Хочу предложить вниманию моих читателей интервью с Георгием Жжёновым 15-летней давности.

- Хотите поговорить? Присаживайтесь…

«Графом не стал, а москвичом оказался»

- Георгий Степанович, вы всегда подчёркиваете, что вы петербуржец…

- Да, во втором поколении.

- Считаете ли вы своим родным – Театр Ленсовета?

- Нет.

- Почему? В Театре Ленсовета…

- Мне там не было хорошо. Я конфликтовал с Владимировым. (Игорь Владимиров – художественный руководитель театра. В.Ж.) Поэтому я и покинул театр Ленсовета, иначе зачем же мне было его покидать?

- И что же тому причиной?

- Думаю, характер Владимирова. Не мой же.

- В Питере был не только Театр Ленсовета…

- Ну как же. На Литейном был областной драматический театр, где я с удовольствием работал до приглашения в Театр Ленсовета.

- Я к тому, что можно было и не переезжать в столицу.

- Мой переезд в столицу вызван тем, что Юрий Завадский в Театре имени Моссовета предложил мне сыграть Льва Толстого. А жену мою, то есть не мою, а Льва Николаевича, должна была играть Вера Марецкая, но министерша культуры Фурцева почему-то запретила ставить пьесу о последних месяцах жизни великого старца. И таким образом, графом Толстым я не стал, а москвичом оказался.

- В Театре Ленсовета до сих пор очень хорошо отзываются. Ирина Балай в дни вашего юбилея в нашей газете («Смена» - В.Ж.) очень тепло вспоминала вас.

- Ну а как же! Я же подлостей не делал. Кстати, мы с женой Владимирова, Алисой Фрейндлих, однажды были где-то за границей и – то ли она уезжала, то ли я – в общем, устроили какие-то прощальные посиделки, и между нами состоялся откровенный разговор. «А вы знаете, Георгий Степанович, я за вас схлопотала пощечину от Владимирова», – призналась тогда Фрейндлих. «Да? Алиса, если бы я это знал, то уже давно бы изменил к вам отношение».

- Вы к Фрейндлих плохо относились?

- Я считал её единомышленницей своего супруга. А она вдруг заявляет: «Когда вы подали заявление об уходе из театра, и Владимиров мне показал это заявление, я сказала: «Ни в коем случае! Нельзя Жжёнова отпускать!» И он ей дал пощечину!

- Я живу на Ново-Измайловском проспекте, и мне не раз приходилось слышать: где-то здесь жил Жжёнов.

- Да, да, мы могли быть соседями.

- Какой номер дома, у вас был, не помните?

- Дом 38, кажется… Нет, квартира – 38, а дом… 12 что ли? Эти пятиэтажки, чёрт их дери, все одинаковые! Сколько раз, возвращаясь домой, я звонил в чужую квартиру в чужом доме. Мне говорят: «Георгий Степанович! Ну сколько можно! Ваш дом через два! Дальше».

- Каким образом вы оказались в столь не престижном районе новостроек да ещё в хрущобе?

- Мне Театр Ленсовета предоставил эту квартиру. Там мы и поселились вместе с моей женой актрисой Лидией Малюковой. Наверное, я единственный человек, который принёс в домоуправление ключи от квартиры и сказал: «Я уезжаю. А с квартирой делайте, что хотите, или что нравится».

- Это было сделано в знак протеста? Протеста – чего?

- Нет. Просто я считаю себя порядочным человеком, и не счёл возможным спекулировать жилплощадью, предоставленной мне театром, с которым я категорически порвал! Другой бы на моём месте, наверное, позаботился бы о её «прихватизации» – переселил бы кого-то, либо нашёл бы способ продать.

Повторил путь арестанта

- Сейчас вы в Петербург приехали на один день…

- На полдня!

- Хорошо, на полдня. Какие-то места, связанные со своим прошлым, успели посетить?

- Не знаю, мистика это или мне просто повезло, но водитель – я его имени даже не знаю, но как я ему благодарен! – когда вёз меня с Московского вокзала в гостиницу «Прибалтийская», сам того не подозревая, провёз путём, который я проделал после ареста. Меня тогда тоже провезли по моим самым любимым местам города. Будто-то бы дали возможность попрощаться с Ленинградом.

Георгий Жжёнов был арестован в ночь с 4 на 5 июля 1938 года по абсурдному обвинению в шпионаже в пользу Америки. Ему «припомнили» знакомство в поезде во время поездки на съёмки в кинофильме «Комсомольск» в купе с американцем – тот ехал во Владивосток для встречи деловой делегации. В марте 1945 года за «хорошее поведение и добросовестную работу» Жжёнова досрочно освободили из лагеря. До декабря 1946 года он работал в Магаданском заполярном драматическом театре. В 1947-м был освобождён, а в 1949-м арестован снова! Полгода провёл в тюрьме в Горьком, а затем направлен в Норильск в ссылку, где до 1953 года проработал в драматическом театре. 2 декабря 1955 года военным трибуналом Ленинградского военного округа Георгий Жжёнов был дважды реабилитирован. И в возрасте 38 лет начал свою профессиональную жизнь актёра практически с нуля…

«По совести надо делать фильм!»

- Георгий Степанович, что у вас сейчас в театре, в кино?

- В театре – ничего. Пьесы нет. Присылают дерьмо какое-то. Я сделал глупость – по телевидению сказал, что ищу пьесу. И графоманы завалили меня пьесами! Я дурак полный! Нельзя делать такие заявления. Не учёл, что графоманство – болезнь неизлечимая. И всё, что теперь предлагается моему вниманию, мне надо хотя бы элементарно посмотреть, чтобы убедиться, что это полное дерьмо.

И в кино, после того как я снялся в трёхсерийном документально-публицистическом фильме «Георгий Жжёнов. Русский крест», тоже ничего нет. От боевиков я с оскорбительными репликами отказываюсь! Просто грублю, нарочно. Не могу не только участвовать, но и видеть, как рушится на моих глазах русский кинематограф!

- Что для вас на первом месте – кино или театр?

- Театр. Кино играет вторую роль. Потому что кинематограф пользуется тем, что создал театр. А создаёт и держит актёра в постоянной творческой форме только театр. Но и кинематографу я многим обязан. Есть у меня 8-10 работ в кино, благодаря которым я весь мир изъездил.

- Если я вас правильно понял, к современному кинематографу вы относитесь…

- Отрицательно! За исключением единиц режиссёров, которые всё-таки стараются делать кино более-менее творчески. А всё остальное делается на потребу. Все эти гангстерские «пуф-пуф-пуф!», исключительно каскадерские фильмы, фильмы, где только эротика, проституция, только развращают. А у меня ведь и дети, и внуки есть. И они всё это должны смотреть?! Современный кинематограф развращает женщин. Посмотрите, как легко молодые девки перешагивают через моральные устои. Это всё безобразие, которое творится ради доллара, ради рубля! Когда, помня мои детективные фильмы, мне предлагают роли в таких картинах, я чуть ли не матом посылаю.

Ненавижу нонешнее телевидение! За то, что оно занимается тем же, что и кино, но в более доступной степени.

Но у меня сохраняется надежда, что кинематограф вернётся к своему первостепенному предназначению, а вслед за ним и телевидение. Пока же, правда, тем, от кого всё зависит, это не приходит в голову. В голове у них только – доллар, доллар! По совести надо делать фильм! По совести! А не чтобы больше заработать.

«С Путиным мы были почти соседи»

- А как вам современная Россия?

- Я её хочу понять! Хочу – и пока не пойму. Беда в том, что весь благородный генофонд нашей нации был уничтожен. Пока вырастет следующий, пройдёт время. Поэтому я не могу сказать, что я оптимистически смотрю на будущее. Но я не скрываю своего мнения, говорил об этом и Путину. Если всё перейдёт в руки к коммерсантам, будет очень плохо.

- И какова же реакция президента? Выслушал, покивал – и всё?

- Мне трудно сказать. Кажется, что он мне всё-таки сочувствует и всё понимает. Кроме того, – забавная деталь! – я из своего окна на 1-ой линии Васильевского острова, выходящих в Соловьёвский переулок (улица Репина. - В.Ж.), видел окна дома на 2-й линии, где впоследствии жил Путин. Так, что мы были почти соседи.

«Уничтожен весь генофонд России!»

- Традиционный вопрос для собеседника вашего возраста, человека прожившего тяжёлую и долгую жизнь: как вы поддерживаете форму?

- Я её не поддерживаю. Я живу так, как мне хочется и нравится. Никаких ограничений для себя я не ставил и не ставлю. А то, что я более-менее долго живу, наверное, гены матушки. Матушка сама не так уж долго прожила, но одна из её дочерей умерла в 92 года.

- Академик Мечников, по-моему, говорил, что в нормальных условиях человек может жить лет сто сорок.

- Да, есть такая теория. Наверное, человек может столько жить, но я не убеждён, что надо жить столько.

- Вы сейчас себя чувствуете на сколько?

- На 18. Женщин красивых я для себя до сих пор отмечаю и оцениваю. Аппетит к жизни не утрачен. Даже обострились чувства приятия и неприятия плохого и хорошего.

- Пробудился юношеский максимализм?

- Не знаю. Но вы могли заметить, что мои суждения о современном кинематографе, о телевидении предельно резки.

- Кино и телевидение вы ненавидите, а что-то «навидите»? Должен же быть какой-то противовес.

- Порядочность! Элементарная порядочность!

- Вы тешите себя надеждой, что она ещё есть в нашем обществе?

- Думаю, что почти нет. Потому что лучшие сыны Отечества, цвет нации уничтожены в лагерях сталинского ГУЛага. Уничтожен весь генофонд России! Теперь надо ждать, пока вырастет новое поколение сознательных, благородных людей. Русскому человеку всегда было присуще благородство, благородство мысли, во всяком случае.

«Воспитан я был большевиками»

- Как, по-вашему, красота, доброта – что спасёт мир?

- Красота и доброта. Господи, да это же библейские истины! Ничего нового я вам не скажу. Всё в Библии сказано. Даже при большевиках это чтилось! Чтилось всеми этими людьми, для которых вроде бы ничего святого не было. Я имею ввиду, политбюро и ЦК партии. А народ-то здесь вообще ни при чём! Не всё же в учении большевистской партии было отвратительно. В их постулатах были очень полезные пункты, по которым воспитывалась масса россиян. Я ведь тоже продукт того воспитания. Родился я в 15-м году, в 17-м большевики пришли к власти. Вся моя жизнь прошла под их началом. Воспитан я был большевиками. Но я как здравомыслящий человек далеко не всё отрицаю в их учении, особенно сейчас, когда вся жизнь передана рублю и доллару.

«Хорошо, что не опомнился!»

- Ваш герой из всех «судеб» и «ошибок» резидента – Тульев – порядочный человек во всех отношениях. Как бы он чувствовал себя, перенеси его из того времени в сегодняшнее?

- Не знаю. Я бы не назвал Тульева в современных условиях процветающим индивидуумом. Он, скорее, был бы конфликтная фигура. Он же честный человек. Кто такой Тульев? Сын белоэмигранта, работник разведки, пускай, французской разведки, но он же воспитанный человек. Вам может показаться странным, но половина полученных мной орденов – от наших правоохранительных и разведорганов. Именно они меня считают своим героем! Они учат в своих учебных заведениях на моих работах в кинематографе! Прежде всего, учат на порядочных взглядах на жизнь порядочного человека.

- Вы согласились на эту роль потому, что Тульев – порядочный человек?

- Нет. Мне показался интересным сюжет «истории резидента», написанный Шмелёвым, царствие ему небесное, и Востоковым, генералом КГБ. Я тогда снимался в фильмах «Путь в «Сатурн» и «Конец «Сатурна» у Азарова, и он говорит: «Куда ты идёшь – шпиона играть! После того, как у меня играешь чуть ли не министра внутренних дел! Опомнись!» Хорошо, что я не опомнился!

Владимир Желтов