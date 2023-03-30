Полезные советы мобилизованным
Полезные советы мобилизованным
"Пост касается в первую очередь мобилизованных и их родных. Есть люди, которым хоть кол на голове теши, они продолжат болтать, а есть люди разумные, но которые просто с такими вещами ранее не сталкивались и не знают, как себя вести. Вот это для них.
Болтовня, о которой идет речь, делится на две категории: открытая радиосвязь и сотовая связь. С радиосвязью все просто. Все, что вы говорите в баофенг заранее считайте известным противнику. При этом не обольщайтесь, жаргон тридцатилетней давности ему прекрасно знаком и в заблуждение его не вводит. Поэтому не нужно удивляться, если после фразы типа "Через 10 малых ожидайте коробочку с карандашами" или "Там то работают кроты" (больная тема), будет обстрел. Причем во втором случае, кроты еще и могут побить, если повезет, то может быть только ногами. Если уж говорите открыто, то хотя бы присваивайте свои названия объектам и ориентирам и меняйте их регулярно, минимум раз в две недели. И не говорите открыто о прибытии начальства, снабжения или взаимодействующих подразделений.
Теперь про сотовую связь. К сожалению, она так же является ценным источником информации для украинских партнеров. Причем это касается в первую очередь разговоров военных с членами их семей. Люди, почему-то думают, что если они не говорят с другими военными, значит это никому не интересно, но это не так. Просто партнеры обычно выкладывают разговоры вояк между собой, а не с семьями. Возможно не хотят привлекать к этому внимания. Но на расслабоне выбалтывается много. Например: "Прощай, родная, к нам прибыли штурмовики, завтра в 6 утра атакуем". Противник, зная, примерное расположение телефона успевает принять меры по отражению атаки. Обратный пример: "Дорогая, нас послезавтра выводят на отдых". Для тех, кто еще не знает – у ВСУ есть стойкая привычка атаковать под пересменку, чтобы использовать либо чемоданное настроение убывающих, либо незнание обстановки вновь прибывшими. Обычно еще на исходе ночи и в плохую погоду, если у них есть время все подготовить и спланировать. И даже, казалось бы нейтральное: "Извини, милая, я очень устал, ездил в штаб за дцать километров, а дорога разбита" может привести к неприятностям. Достаточно замерять по карте расстояние, запросить у американцев спутниковые снимки, на которых будет видна либо техника, либо ее следы, потом отправить местную агентуру на доразведку и можно ждать Хаймарс. Примеры основаны на реальных событиях, если что.
Так же противником тщательно собирается любая негативная информация, касающаяся снабжения, денежных выплат и выполнения социальных гарантий нашим любимым МО. Нехватка и отсутствие чего-либо, задержки выплат, откровенные кидки, волокита и т.д. и т. п. Причем их ЦИПСО пока на эту тему не давят, возможно все еще собирают первичный массив информации. Ну и такой момент, так же идет тщательный сбор установочных данных не только на военнослужащих, но и на членов их семей. Зачем – точно не знаю, но вряд ли для того, чтобы поздравить с праздниками. Может потом будут обзванивать мошенники. Особый интерес в этом плане для них представляют групповые телефоны. Это когда телефон с симкой покупается один на компанию или отделение и бойцы по очереди звонят домой. Так что тоже лучше особо не разбалтываться даже на личные темы, хотя желание поговорить о таком естественно и понятно.
https://t.me/Ugolok_Sitha/12745 – цинк