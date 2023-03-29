Путешествие в Подсознание/ Метод внутренней трансформации/ Валерий Синельников
Начало курса 4 февраля. Регистрация на курс https://clck.ru/33KHhy
Валерий Владимирович представляет свой новый авторский курс, на котором познакомит и обучит уникальной методике перепрограммирования подсознания — «Методу внутренней трансформации». С ее помощью вы подружитесь со своим подсознанием, сможете выявлять внутренние причины болезней и проблем, успешно проходить уроки жизни и воплощать в своей жизни новые модели поведения. Это позволит вам исцелиться от недугов, гармонизировать отношения с близкими и сделать свою жизнь богаче.
Участие в онлайн-курсе — это возможность понять причины своих заболеваний и исцелить тело и душу, избавиться от многих разрушительных эмоций, существенно улучшить качество своей жизни и качество жизни своих родных и близких, а также обрести радость и смысл жизни.
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✅ Заказ нового издания книги “Возлюби болезнь свою” на OZON https://clck.ru/33HFDg
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Смотрите еще больше видео:
Основные причины болезней https://youtu.be/Qub9f6676E4
Обновленная книга «Возлюби болезнь свою» https://youtu.be/JmSLq2Zk0Vg
Что такое Эго человека? https://youtu.be/g4DPYBO-8G0
Главные секреты богатства https://youtu.be/tBCw2bxmA6A
Как пережить утрату близкого человека https://youtu.be/XTbDSroWk9Y
Как работать со своим родовым деревом https://youtu.be/jZG2mFkPsH0
За что просить прощение у своих родителей? https://youtu.be/Hj5K3ele8gg
Немного обо мне:
Я Синельников Валерий — доктор-психотерапевт, гомеопат, писатель, преподаватель йоги, академик Международной Славянской Академии (МСА) наук, образования, искусств и культуры, основатель Школы Здоровья и Радости и учебно-оздоровительного этнокультурного центра «Светоч».
Мои книги популярны не только в России. Они изданы на двадцати одном языке и с 1999 года пользуются неизменным спросом читателей в разных странах мира. Суммарный тираж книг более 15 млн экземпляров.
Первая книга «Возлюби болезнь свою» была издана в 1999 году и явилась результатом научной работы, которую я начал ещё, будучи студентом медицинского университета.
На этом канале я делюсь мыслями, опытом и знаниями на благо всех живых существ!
Здравия Вам!!!
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Перепрограммирование не Есть,
Трансформация!!! Трансформация не Определенная …….ПереПрограммирование ведёт в Новую Программу!
Из одного Зомби-Корыта в Другое!!!
Как же, у вас Тяжело…..
Да и Ладно)))))
Да и Хрен с Вами)))
Во, Что Вы,Программируетсь?!?
Эти Бестолочи Ни Чем ,Не Владеют!
Иначе,Мир Уже Бы,ИЗМЕНИЛСЯ!
Вам Долларом Владеть да, Инвестициями (сознание двуногих в ваших руках)…Уж тогда бы))))
БЛИН В КАКОМ ЖЕ, ГО.ВНЕ ВЫ ВОЗИТЕСЬ.
Природа двуногих человеков такова, что делать? Помните, как в “Солярисе”? Человек хочет завоевать Космос, но не может справиться с собой. “Человеку нужен Человек” – кажется, так говорили?
https://youtu.be/UWOCkeW2oG8