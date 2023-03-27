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ТикТок и уйгуры

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ТикТок и уйгуры

Китайский Связноj продолжает наблюдать за ходом слушаний в конгрессе США по американской части ТикТока.

Дана врачом мне справка
Что мир мой создал Кафка.
Ай-люли, ай-люли,
Хорошо что не Дали.

Тащемта, всё что поколения людей с светлыми лицами и белыми польтами сочиняли про тоталитаризьму воплощено именно там где и творил Джордж наш, Оруэлл… Диалектика. Колесо Генотьбы. Вот такая загогулина….
Хотя самые умные начали что-то подозревать после дела Вайнштейна, а после выборов 2020 и не самые… но молча…

- Ты согласен с нашим вымыслом, что в Китае угнетают уйгуров?

- Леди, я вообще айтишник из ТикТока, я сам из Сингапура

- ТЫ СУКА СОГЛАСЕН ЧТО КИТАЙЦЫ УГНЕТАЮТ УЙГУРОВ

- … У нас тут вообще про ТикТок, это приложение такое, на мобильниках, ролики там записываются

- ТЫ СКАЖИ ВСЛУХ ЧТО КИТАЙЦЫ УГНЕТАЮТ УЙГУРОВ ТВАРЬ ТЫ УЗКОГЛАЗАЯ, В ГЛАЗА МНЕ СМОТРИ

- … [я ща выйду отсюда, вначале нажрусь, а потом в компартию наверное вступлю] Я гендир фирмы американской, которая управляет приложением под названием ТикТок, я про это пришёл отвечать

Но вы не бойтесь, давление властей на бизнес, политизация и прочее – это ж, понимаете, удел варварских стран. Где вы такое в Нормальной-то Демократической-то Стране видели, ну право слово.

(с) Китайский Связной

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8253316.html
Метки: Китай, оруэлл, США, уйгуры
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