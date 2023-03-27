ТикТок и уйгуры
ТикТок и уйгуры
Китайский Связноj продолжает наблюдать за ходом слушаний в конгрессе США по американской части ТикТока.
Дана врачом мне справка
Что мир мой создал Кафка.
Ай-люли, ай-люли,
Хорошо что не Дали.
Тащемта, всё что поколения людей с светлыми лицами и белыми польтами сочиняли про тоталитаризьму воплощено именно там где и творил Джордж наш, Оруэлл… Диалектика. Колесо Генотьбы. Вот такая загогулина….
Хотя самые умные начали что-то подозревать после дела Вайнштейна, а после выборов 2020 и не самые… но молча…
- Ты согласен с нашим вымыслом, что в Китае угнетают уйгуров?
- Леди, я вообще айтишник из ТикТока, я сам из Сингапура
- ТЫ СУКА СОГЛАСЕН ЧТО КИТАЙЦЫ УГНЕТАЮТ УЙГУРОВ
- … У нас тут вообще про ТикТок, это приложение такое, на мобильниках, ролики там записываются
- ТЫ СКАЖИ ВСЛУХ ЧТО КИТАЙЦЫ УГНЕТАЮТ УЙГУРОВ ТВАРЬ ТЫ УЗКОГЛАЗАЯ, В ГЛАЗА МНЕ СМОТРИ
- … [я ща выйду отсюда, вначале нажрусь, а потом в компартию наверное вступлю] Я гендир фирмы американской, которая управляет приложением под названием ТикТок, я про это пришёл отвечать
Но вы не бойтесь, давление властей на бизнес, политизация и прочее – это ж, понимаете, удел варварских стран. Где вы такое в Нормальной-то Демократической-то Стране видели, ну право слово.
(с) Китайский Связной