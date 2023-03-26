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В чём Китай ЗАВИСИТ от России и что мы задумали

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После визита Си Цзиньпина в Москву на этой неделе по сети вновь поползли разговоры о растущей зависимости России от Китая. Но вы почти не найдёте информации о том, в чём Китай зависит от России, хотя эта зависимость колоссальна. О новых контрактах, истории партнёрства и перспективах, а также о выходе нового тиража нашей газеты «Время – вперёд!» расскажем в этом выпуске как обычно после краткой сводки позитивных новостей.

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Купить газету «Время – вперёд!» на Озоне для себя и таким образом профинансировать ещё два экземпляра для Донбасса можно здесь: https://www.ozon.ru/seller/vremya-vpered-538278/products/?miniapp=seller_538278

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VNNZt9jbUUg
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