В чём Китай ЗАВИСИТ от России и что мы задумали
После визита Си Цзиньпина в Москву на этой неделе по сети вновь поползли разговоры о растущей зависимости России от Китая. Но вы почти не найдёте информации о том, в чём Китай зависит от России, хотя эта зависимость колоссальна. О новых контрактах, истории партнёрства и перспективах, а также о выходе нового тиража нашей газеты «Время – вперёд!» расскажем в этом выпуске как обычно после краткой сводки позитивных новостей.
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