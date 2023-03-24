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В Мелитополе появится улица Дарьи Дугиной

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В Мелитополе появится улица Дарьи Дугиной. Соответствующее решение уже принято.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8246768.html
Метки: женщины, мелитополь, Россия
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 28979 24565
    марина час назад

      как не верю сегодняшней власти так и назначаемым ею героям..пусть бы девочка с миром покоилась раз отец не уберег её..

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