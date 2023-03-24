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“Солидарность с Мемориалом”

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А вот и "защитники/спонсоры" подтянулись на фоне завершающейся зачистки "Мемориала".

ЕС выражает солидарность с историческим, образовательным, благотворительным и правозащитным обществом «Мемориал» в связи с полицейскими обысками и уголовными делами, несправедливо возбужденными против его представителей в начале этой недели.

«Мемориал» играет в России неоценимую роль в защите прав человека и в борьбе с попытками манипулировать исторической памятью о политических репрессиях в России в 20 веке.

Последние действия российских властей – это еще один шаг в продолжающемся процессе запугивания и преследования независимых и критических голосов в российском обществе. Как один из лауреатов Нобелевской премии мира 2022 года, российское общество «Мемориал» играет уникальную роль для российского народа и для всей Европы.

ЕС призывает российские власти прекратить необоснованное преследование и полицейские гонения на «Мемориал» и его сотрудников – и соблюдать верховенство права, Конституцию России и обязательства страны в рамках международного права, в том числе в области прав человека.

Заявление Пресс-секретаря Европейской службы внешних связей о репрессивном полицейском запугивании представителей «Мемориала»

Как я писал в течение многих лет – "Мемориал должен быть запрещен на территории России". Сейчас сии благословенные времена настали, а истерики в Европе лишний раз подтверждают, что это дело необходимое. От этого мусора надо избавляться без всякой жалости. Путь в Европе гужуются на европейские подачки. К счастью для нас, "Мемориал" никакой существенной роли в России более играть не будет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8246009.html
Метки: Европа, евросоюз, мемориал, пятая колонна
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