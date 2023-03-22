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Двуреченский: бунты в Москве, геи в античности/Олег Двуреченский и Егор Яковлев

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В гостях у «Цифровой истории» Олег Двуреченский рассказал малоизвестные факты из истории Москвы и развенчал мифы относительно истории Узбекистана. Узнать ещё больше можно на экскурсиях и в турах Олега Викторовича. Подробности здесь:

«Московские бунты XVII века» https://veter-s.ru/product/novaja-avtorskaja-jekskursija-olega-dvurechenskogo-moskovskie-vosstanija-xvii-veka/
«Москва археологическая» https://veter-s.ru/product/jekskursija-moskva-arheologicheskaja/
«Древняя Бактрия» https://veter-s.ru/product/istoricheskij-tur-v-uzbekistan/
#цифроваяистория #егоряковлев #олегдвуреченскийЦИ #москва

Трансляция фестиваля «Цифровая история в Москве»
25 марта: https://youtube.com/live/yvauIoi2FCw
26 марта: https://youtube.com/live/YvFG9P87zw8

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HOASXVTs-7Q
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