Шольц не справился. Хабек заставит немцев Экономить Газ | Геоэнергетика Инфо
Шольц не справился. Хабек заставит немцев Экономить Газ. Геоэнергетика Инфо
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек разработал законопроект о запрете использования газа и масляных радиаторов для отопления к 2045 году, написала немецкая газета Bild со ссылкой на черновик документа. Первый этап может начаться уже с 2024 года, написано в законопроекте. Если законопроект примут, через два года может быть разрешено устанавливать только те системы отопления, которые производят тепло «минимум на 65% из возобновляемых источников энергии.
По данным газеты, уже установленные системы отопления, работающие на газе или масле, в случае принятия закона можно будет использовать не более 30 лет. По истечении этого срока эксплуатация будет запрещена. Сейчас ими пользуются около 30 миллионов немецких семей, говорится на сайте.
—————————————————————————————————————————
Наш телеграм: https://t.me/geonrgru
Станьте спонсором канала CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 4274 3200 6731 4487 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
—————————————————————————————————————————
VK ► https://vk.com/geonrgru
ЯНДЕКС.ДЗЕН ► https://zen.yandex.ru/geonrgru
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
—————————————————————————————————————————
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinpro maxim@radaykin.ru
Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!
#Марцинкевич #новости #газ #энергетическийкризис #ценанагаз #европа #спг #северныйпоток #политика #германия