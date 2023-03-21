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Шольц не справился. Хабек заставит немцев Экономить Газ | Геоэнергетика Инфо

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Шольц не справился. Хабек заставит немцев Экономить Газ. Геоэнергетика Инфо
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек разработал законопроект о запрете использования газа и масляных радиаторов для отопления к 2045 году, написала немецкая газета Bild со ссылкой на черновик документа. Первый этап может начаться уже с 2024 года, написано в законопроекте. Если законопроект примут, через два года может быть разрешено устанавливать только те системы отопления, которые производят тепло «минимум на 65% из возобновляемых источников энергии.
По данным газеты, уже установленные системы отопления, работающие на газе или масле, в случае принятия закона можно будет использовать не более 30 лет. По истечении этого срока эксплуатация будет запрещена. Сейчас ими пользуются около 30 миллионов немецких семей, говорится на сайте.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=23Oi1OdCywQ
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