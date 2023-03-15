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Дмитрий Фурманов. Страницы творчества (1977)

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О встречах с писателем вспоминают Герой Советского Союза, генерал-полковник Николай Хлебников, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Александр Беляков, поэт Александр Жаров, Секретарь Союза писателей СССР, литературный критик Виталий Озеров.
Фрагменты из дневников Д.Фурманова и произведений “Чапаев” и “Мятеж” читает актер Николай Караченцов.
Включены фрагменты художественного фильма “Чапаев” и документального фильма “Борис Бабочкин”, использованы материалы Госфильмофонда и Центрального архива кинофотодокументов СССР.

Писатель Дмитрий Фурманов прожил короткую, но насыщенную событиями жизнь – участвовал в Первой мировой войне, Октябрьской революции, Гражданской войне. Был комиссаром в 25-й стрелковой дивизии под командованием Василия Чапаева. В написанных на документальной основе книгах “Чапаев” и “Мятеж” он создал яркие характеры героев нового времени.
Еще в юношеские годы в дневнике Д.Фурманов писал о желании пережить как можно больше чужих жизней и чувствовал, что станет писателем. И эта мечта сбылась.

Главная редакция литературно-драматических программ 1977

#СтраницыТворчества #ДмитрийФурманов #литература

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bwH7ydyrArE
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