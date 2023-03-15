Дело труба: России про NORD STREAM можно забыть? | Геоэнергетика Инфо
Дело труба: России про Северный Поток можно забыть? Геоэнергетика Инфо
Северные потоки: России можно проститься навсегда с газопроводами? Расследование взрыва Северных Потоков никогда не будет завершено. Расследование направлено на подчищение и уничтожение улик, свидетельствующих о том, кто взорвал Северные потоки на самом деле. Россию допустят к расследованию взрывов на газопроводах тогда, когда появится уверенность в том, что истинных виновников нельзя будет идентифицировать. Так что, эту страницу истории можно переворачивать? Диверсия никогда не будет расследована, а Европа уже не вернется к вопросу возобновления закупок российского трубопроводного газа? Подробнее расскажет Александр Фролов. Приятного просмотра!
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